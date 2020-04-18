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18 Nisan 2020, Cumartesi
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'ta istenen indirim oranı belli oldu!

Beşiktaş'ta istenen indirim oranı belli oldu!

Corona virüsü nedeniyle ekonomisi olumsuz etkilenen , diğer birçok kulüp gibi oyuncularından indirim talep etmişti. Siyah-beyazlı yönetimin istediği 'feda' oranı belli oldu.

Daha önce oynanmayan aylar özelinde maaş konusunu gündeme alan yönetiminin, bu kararını sözleşmelerin geneli üzerinde değiştirdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Başkan ve ekibi, sözleşmelerin kalan bölümü için indirim hedefini yüzde 50 olarak belirledi.

56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30-35 milyon Euro seviyesine çekmek isteyen yönetimin, mukavele yenileme görüşmelerinde de yüzde 50 indirimli teklifler yapacağı kaydedildi.

BURAK YILMAZ TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞME YAPIYOR

Takım kaptanları ise fedakarlığa hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını yöneticilere iletti. Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan Burak Yılmaz'ın da futbolcularla tek tek konuşarak takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.

  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 09:33
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