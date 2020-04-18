Beşiktaş'ta istenen indirim oranı belli oldu!
Corona virüsü nedeniyle ekonomisi olumsuz etkilenen Beşiktaş, diğer birçok kulüp gibi oyuncularından indirim talep etmişti. Siyah-beyazlı yönetimin istediği 'feda' oranı belli oldu.
Daha önce oynanmayan aylar özelinde maaş konusunu gündeme alan Beşiktaş yönetiminin, bu kararını sözleşmelerin geneli üzerinde değiştirdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, sözleşmelerin kalan bölümü için indirim hedefini yüzde 50 olarak belirledi.
56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30-35 milyon Euro seviyesine çekmek isteyen yönetimin, mukavele yenileme görüşmelerinde de yüzde 50 indirimli teklifler yapacağı kaydedildi.
BURAK YILMAZ TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞME YAPIYOR
Takım kaptanları ise fedakarlığa hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını yöneticilere iletti. Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan Burak Yılmaz'ın da futbolcularla tek tek konuşarak takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 09:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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