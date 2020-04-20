Galatasaray'a şok haber... Bedava sağ bek elden kaçıyor! Omar Elabdellaoui kimdir? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'a şok haber... Bedava sağ bek elden kaçıyor!

Galatasaray'a şok haber... Bedava sağ bek elden kaçıyor!

'ın takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun yerine listesine aldığı 'lu sağ bek 'ye sürpriz bir talip daha çıktı. İngiliz basını, Burnley'nin deneyimli yıldızı kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonunda ülkesi 'ya dönmesi beklenirken, oyuncunun yerine arayışlar da başlamıştı. Bir süre önce sarı-kırmızılılar Martin Linnes'in de milli takımdan arkadaşı olan 'yi listesine eklemişti.

Yunan temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elabdellaoui, kulübüyle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı için sonuç alamayınca Galatasaray'ın eli güçlendi ancak 'den sürpriz bir iddia geldi...

İngiliz basınında yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan bir sağ bek arayışında olan Burnley, Olympiakos'lu Elabdellaoui ile ilgilenmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncunun Yunan ekibinde kilit oyuncu olduğuna dikkat çekildi. Haberde Burnley'nin bu transferde Galatasaray'a da rakip olduğunun altı çizildi.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen sağ bek oyuncusu, 'nin altyapısında forma giydikten sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.


  1. 20.04.2020
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