Galatasaray'a şok haber... Bedava sağ bek elden kaçıyor!
Galatasaray'ın takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun yerine transfer listesine aldığı Olympiakos'lu sağ bek Omar Elabdellaoui'ye sürpriz bir talip daha çıktı. İngiliz basını, Burnley'nin deneyimli yıldızı kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya dönmesi beklenirken, oyuncunun yerine arayışlar da başlamıştı. Bir süre önce sarı-kırmızılılar Martin Linnes'in de milli takımdan arkadaşı olan Omar Elabdellaoui'yi listesine eklemişti.
Yunan temsilcisi Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elabdellaoui, kulübüyle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı için sonuç alamayınca Galatasaray'ın eli güçlendi ancak İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi...
İngiliz basınında yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan bir sağ bek arayışında olan Burnley, Olympiakos'lu Elabdellaoui ile ilgilenmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncunun Yunan ekibinde kilit oyuncu olduğuna dikkat çekildi. Haberde Burnley'nin bu transferde Galatasaray'a da rakip olduğunun altı çizildi.
OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında forma giydikten sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a şok haber... Bedava sağ bek elden kaçıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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