Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlatan Galatasaray, golcü arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım tanıdık bir ismi listesine aldı. İşte o büyük sürpriz...

19 Nisan 2020 Pazar 11:07 Güncelleme: 19.04.2020 11:07
Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...

Galatasaray'ın yeni sezona yönelik golcü planları ile ilgili birçok isim ortaya atılırken Süper Lig'i yakından tanıyan bir ismin de adaylar arasına dahil edildiği öne sürüldü.

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Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, daha önce Akhisarspor forması da giyen Oumar Niasse'ı gündemine aldı.

Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...

Everton formasını giyen 30 yaşındaki Senegalli yıldız Niasse, bu sezon Premier Lig'de sadece 22 dakika süre alırken futbolcunun eski günlerine dönmek için daha fazla oynayabileceği bir takım arayışında olduğu ile sürüldü.

Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...

Bonservis problemi olmayan yıldız isimle önümüzdeki günlerde görüşme masasına oturulacağı bildirildi. 2013-2014 sezonunda Akhisarspor formasını giyen oyuncu transferi halinde 6 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yapacak.

Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...

Aslan'ın listesindeki diğer yıldız adayları ile de temasını sürdürdüğü bilinirken bu isimler arasında Brescia forması giyen Balotelli, Tigres'in tecrübeli ismi Enner Valencia, West Bromwich'den Kanu ve Al Hilal'de görev yapan eski golcüsü Gomis de yer alıyor.

Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...

Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde yoğun bir trafik yaşaması bu isimlerden biriyle karar kılıp gelecek sezon için kadrosuna katması bekleniyor.

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