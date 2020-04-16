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16 Nisan 2020, Perşembe
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'e bir talip daha çıktı!

Ryan Babel'e bir talip daha çıktı!

'ın sezonun ilk yarısında performansından memnun kalmayıp Ajax'a kiraladığı ve daha sonra ekibi tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen 'e temsilcisi Anderlecht talip olmuştu. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler kervanına sürpriz takım da dahil oldu.

'ın devre arası transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Babel'e ekibi Anderlecht'in dışında Fransız temsilcisi Lille de talip oldu. kulübü tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen Babel'in Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmesi daha var.

32 yaşındaki Babel Terim'in planları arasında yok. Anderlecht Teknik Direktörü Vercauteren'in Babel'i istemesi üzerine Belçika ekibinin Galatasaray'a teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Takvim'in haberine göre Lille'nin de Babel'le çok yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Devre arası Ajax'a kiralanan Babel Hollanda kulübünde vasat görüntü çizerek bekleneni veremedi.

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  1. 16.04.2020
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