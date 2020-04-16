Fenerbahçe Sangare'yi Galatasaray'ın elinden kapıyor!

Koronavirüs ligleri askıya alırken takımlar gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de oyuncu bakılan mevkilerden birisi de sağ bek. Sözleşmesi bitecek olan Isla'nın yerine alternatif arayan sarı-lacivertliler, Antalyasporlu Nazım Sangare için devreye girdi. Başkan Ali Koç'un Galatasaray'ın da istediği 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le bizzat görüşerek teklif yaptığı bildirildi.

PARA+OYUNCU VERİLECEK

Şafak Öztürk ile hem iş ortağı hem de eski dost olan Koç'un transfer için söz aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Sangare'ye karşılık Antalyaspor'a bir miktar paranın yanı sıra oyuncu vereceği ifade ediliyor. Almanya doğumlu olan ve futbola Aachen altyapısında başlayan Sangare, 2017 yılında 250 bin euro bonservis bedeliyle Antalyaspor'a transfer oldu. 3 sezondur kırmızı-beyazlı takımda forma giyen sağ bek, 74 maça çıkıp 3 gol, 9 asist üretti.

DIZ SAKATLIĞI GEÇTI

BU sezon devre arası kampında dizinden sakatlanan Sangare, 2.5 aylık tedavisinin ardından iyileşmiş ve ligler tatil edilmeden önce oynanan son Sivasspor maçında 90 dakika forma giymişti.

İKİ KEZ MİLLİ OLDU

A Milli Takım'da 2 kez görev alan Nazım Sangare, Almanya'da Aachen (21 maç / 1 gol + 2 asist), Osnabrück (44 maç / 2 gol + 7 asist) ve F. Düsseldorf 2'de (50 maç / 11 gol + 10 asist) oynadı.