Fenerbahçe Sangare'yi Galatasaray'ın elinden kapıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Sangare'yi 'ın elinden kapıyor!

Fenerbahçe Sangare'yi Galatasaray'ın elinden kapıyor!

Başkanı ’un arkadaşı ve iş ortağı olan Başkanı ile görüşerek için söz aldığı belirtildi.

Koronavirüs ligleri askıya alırken takımlar gelecek sezona yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 'de oyuncu bakılan mevkilerden birisi de sağ bek. Sözleşmesi bitecek olan Isla'nın yerine alternatif arayan sarı-lacivertliler, Antalyasporlu için devreye girdi. Başkan 'un 'ın da istediği 25 yaşındaki oyuncu için Başkanı Ali 'le bizzat görüşerek teklif yaptığı bildirildi.

PARA+OYUNCU VERİLECEK
Şafak Öztürk ile hem iş ortağı hem de eski dost olan Koç'un transfer için söz aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Sangare'ye karşılık Antalyaspor'a bir miktar paranın yanı sıra oyuncu vereceği ifade ediliyor. doğumlu olan ve futbola Aachen altyapısında başlayan Sangare, 2017 yılında 250 bin euro bonservis bedeliyle Antalyaspor'a transfer oldu. 3 sezondur kırmızı-beyazlı takımda forma giyen sağ bek, 74 maça çıkıp 3 gol, 9 asist üretti.

DIZ SAKATLIĞI GEÇTI
BU sezon devre arası kampında dizinden sakatlanan Sangare, 2.5 aylık tedavisinin ardından iyileşmiş ve ligler tatil edilmeden önce oynanan son maçında 90 dakika forma giymişti.

İKİ KEZ MİLLİ OLDU
A 'da 2 kez görev alan Nazım Sangare, Almanya'da Aachen (21 maç / 1 gol + 2 asist), Osnabrück (44 maç / 2 gol + 7 asist) ve F. Düsseldorf 2'de (50 maç / 11 gol + 10 asist) oynadı.

  1. 16.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Sangare'yi Galatasaray'ın elinden kapıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA