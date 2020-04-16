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16 Nisan 2020, Perşembe
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'ye İtalyan hoca! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'ye İtalyan hoca! İlk temas kuruldu

arayışlarını sürdüren 'de adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi. Sarı-lacivertlilerin, ’ın eski hocası ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

arayan 'de Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü son hoca, 'daki kariyeri çok kısa süren oldu.

MILAN'DA 7 MAÇTA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı 'un ilgisini çekiyor. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.

  1. 16.4.2020
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