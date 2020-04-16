Fenerbahçe golcüsünü buldu! Diagne...

Liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüpler transfer temaslarını sıklaştırdı. Bu sezon, özellikle ligin ikinci yarısında beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ise transfer söylentilerinde en çok ismi geçen kulüp durumunda… Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Muriç'in olası transferi sonrası için de bir senaryo çizen yönetim forvet mevki için arayışlarını sıklaştırırken bir haber de İngiltere'den geldi. İşte detaylar… (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)
16 Nisan 2020 Perşembe 17:40
Güncelleme: 16.04.2020 18:16
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Süper Lig dahil birçok Avrupa liglerinden kulüpler kadro güçlendirme çalışmalarına hız verdi.
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Süper Lig için transfer sezonuna uzun bir süre olmasına rağmen, verilen bu ara sonrası temaslarını sıklaştıran kulüpler için, adeta transfer sezonu açılmışçasına birçok transfer söylentileri ortaya atılıyor.
Özellikle ligin dev kulüplerinden Fenerbahçe bu sezonun ikinci yarısındaki yaşadığı hüsranı, önümüzdeki sezon unutturarak taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor…
Bu yönde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki sezon köklü bir değişikliğe gidecek gibi görünüyor.
Sarı-lacivertlilerin transferde öncelikli hedefi ise minimum maliyetle maksimum verim alabileceği isimleri kadrosuna katmak.