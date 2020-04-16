Fenerbahçe golcüsünü buldu! Diagne...

Liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüpler transfer temaslarını sıklaştırdı. Bu sezon, özellikle ligin ikinci yarısında beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ise transfer söylentilerinde en çok ismi geçen kulüp durumunda… Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Muriç'in olası transferi sonrası için de bir senaryo çizen yönetim forvet mevki için arayışlarını sıklaştırırken bir haber de İngiltere'den geldi. İşte detaylar… (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)