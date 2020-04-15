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Brezilya basını Fenerbahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...
Dünya futboluna birçok yıldız isim kazandırmış olan Brezilya'nın önde gelen basın organlarından 'Gazeta Esportiva' Brezilya futbolunun beklenmedik imzaları başlıklı hazırladığı haberde Türkiye'de forma giymiş bir isme de yer verdi. İşte detaylar...
15 Nisan 2020 Çarşamba 17:33
Güncelleme: 15.04.2020 19:23
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Dünya futbolunda Brezilyalı oyuncular gösterdikleri başarılarıyla her zaman bir adım öne çıkarken ülkemizde de birçok Brezilya efsanesi top koşturdu...
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Süper Lig'de Taffarel, Roberto Carlos, Jardel, Alex de Souza gibi isimlerin forma giyerken gösterdikleri başarılı performanslarla da göz doldurmuşlardı.
Birçok önde gelen ligde forma giyen Brezilyalılar için, 'Brezilya futbolunun beklenmedik imzaları' başlıklı bir haber yapan 'Gazeta Espotiva' listede Türkiye'de forma giymiş bir ismin transferini de beklenmedik olarak nitelendirdi.
İşte o isimler...
ROMARIO 1994 yılında Barcelona için oynayarak dünyanın en iyisi seçildikten sonra, Romário ertesi yıl Flamengo ile anlaştı.