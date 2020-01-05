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05 Ocak 2020, Pazar
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Cimbom’a Jesus engeli

Cimbom’a Jesus engeli

 Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda 'da fazla forma şansı bulamayan 'i gündemine almıştı.

Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda 'da fazla forma şansı bulamayan 'i gündemine almıştı. basınına da konu olan transfer gelişmesi için olumsuz yorumlar yapıldı. Football Italia'da yer alan habere göre Roma'nın 23 yaşındaki savunmacıyı devre arasında bırakmak istemediği bildirildi; "Juan Jesus'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Mert Çetin'in kadroda tutulması planlanıyor" ifadesi kullanıldı.

  1. 5.1.2020
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