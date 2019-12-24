PFDK'dan yapılan açıklamada, Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'a fiziki müdahalede bulunan Tuzlasporlu yönetici Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.