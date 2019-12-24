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24 Aralık 2019, Salı
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Kanıçok’a 45 gün!

Kanıçok’a 45 gün!

'dan yapılan açıklamada, 'a fiziki müdahalede bulunan Tuzlasporlu yönetici 'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

'dan yapılan açıklamada, 'a fiziki müdahalede bulunan Tuzlasporlu yönetici 'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

  1. 24.12.2019
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