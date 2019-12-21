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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Ben Arfa bombası

Ben Arfa bombası

Fransız basını, ’ın başarılı hücum oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı. Aslan’ın bonservisi elinde olan Ben Arfa’ya 1.5 yıl için 3 milyon euro önerdiği belirtildi.

Sezonun ilk yarısında hücumda sıkıntı yaşayan bu sorunu aşmak için transfere sarıldı. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken bomba iddia Fransa'dan geldi. Footmerceto'ya göre sarı-kırmızılılar, son olarak Rennes'de forma giyen, bu sezon hiçbir takımla anlaşamayan Hatem Ben Arfa'ya kanca attı. Haberde Cimbom'un Fransız yıldız için ne kadar ödeyeceğine kadar yazıldı. Buna göre G.Saray, Ben Arfa'ya 1.5 yıllık kontrat önerecek. Oyuncuya teklifi 3 milyon euro olacak.


İSPANYA'DAN TEKLİF VAR

Galatasaray'ın Hatem Ben Arfa transferi önünde bazı engeller var. 32 yaşındaki oyuncuyla Fransa'dan Nantes, Le Havre ve son olarak Lyon'un ilgilendiği biliniyor. Brezilya ekibi Flamengo da peşine. Ayrıca İspanya'dan da teklif alıyor. Espanyol, tecrübeli hücum oyuncusuyla ilgileniyor. Footmercato'nun haberine göre Aslan, Ben Arfa'nın ilk tercihi değil ancak, geçmişte Bafetimbi Gomis, şu anda gibi yıldızların kadrosunu giydiği prestijli devini seçmesi de sürpriz olmayacak.

SON MAÇINA 12 MAYIS'TA ÇIKTI


Bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa geçen sezonu Rennes'de tamamladı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu son maçında 12 Mayıs 2019'da Guingamp'a karşı oynadı. Geçtiğimiz sezon 26 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

  1. 21.12.2019
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