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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Hedef yükseltti

Hedef yükseltti

Ligde zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılı ekip, için de umutları tazeledi. Oyuncularını kutlayan Terim, “Sezon bizim için yeni başladı” dedi.

Real Madrid maçıyla komaya giren G.Saray, galibiyeti ile hayata döndü. Bol yıldızlı kadrosuna karşın bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı- kırmızılı ekip, deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle şok etkisi yaratmıştı. Büyük bir yıkım yaşayan , Gaziantep karşısında sahada forması dolaşan Nagatomo, Nzonzi, Seri ve Babel'i kulübeye çekip, Ahmet, Emre, Ömer ve Adem'i sahaya sürdü. Bu yerli operasyonu sonuç da verdi.

BRUGGE MESAJI

, ve Feghouli'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrılırken ortaya konulan istekli futbol yeniden umutların yeşermesini sağladı. 2-0'lık Gaziantep maçından sonra oyuncularına teşekkür eden Terim, "Sezon bizim için bu akşam başladı" dedi, rakibe pozisyon vermedikleri için de tebrik etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise, "Brugge maçı bizi başka yerlere götürebilir" diyerek 'ni hedef gösterdi.

CHELSEA MAÇINI HATIRLATTI

Galatasaray'ın 'e 6-0 yenilmesi sarı-kırmızılıları, 2000 yılında kazanılan Kupası'na götürdü. Cimbom, o dönemde 'ye 5-0 yenilse de (d) ve Milan'ı mağlup ederek bir mucizeye imza atmış ve UEFA Kupası'nı getiren yolu aralamıştı.

  1. 11.11.2019
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