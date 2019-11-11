Hedef yükseltti
Ligde zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi için de umutları tazeledi. Oyuncularını kutlayan Terim, “Sezon bizim için yeni başladı” dedi.
Real Madrid maçıyla komaya giren G.Saray, Gaziantep galibiyeti ile hayata döndü. Bol yıldızlı kadrosuna karşın bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı- kırmızılı ekip, İspanya deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle şok etkisi yaratmıştı. Büyük bir yıkım yaşayan Fatih Terim, Gaziantep karşısında sahada forması dolaşan Nagatomo, Nzonzi, Seri ve Babel'i kulübeye çekip, Ahmet, Emre, Ömer ve Adem'i sahaya sürdü. Bu yerli operasyonu sonuç da verdi.
BRUGGE MESAJI
Galatasaray, Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrılırken ortaya konulan istekli futbol yeniden umutların yeşermesini sağladı. 2-0'lık Gaziantep maçından sonra oyuncularına teşekkür eden Terim, "Sezon bizim için bu akşam başladı" dedi, rakibe pozisyon vermedikleri için de tebrik etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise, "Brugge maçı bizi başka yerlere götürebilir" diyerek Avrupa Ligi'ni hedef gösterdi.
CHELSEA MAÇINI HATIRLATTI
Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesi sarı-kırmızılıları, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'na götürdü. Cimbom, o dönemde Chelsea'ye 5-0 yenilse de Hertha Berlin (d) ve Milan'ı mağlup ederek bir mucizeye imza atmış ve UEFA Kupası'nı getiren yolu aralamıştı.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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