Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın maçlarında düdük çalacak hakemler de belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.
AVRUPA LİGİ MAÇLARININ HAKEMLERİ
Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.
Avrupa Ligi K Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.
Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger'e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00'te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 13:56
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
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Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu
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Mehmet Hakan Özçoban Hayırlı olsun !
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İrfan Can Kahveci Alanyaspor taraftarıyla birlikte asker selamı verdi
Toplam 1
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taraftar Seninleyiz İrfan. HER TÜRK ASKER DOĞAR!
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