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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

'ın 'nde çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın maçlarında düdük çalacak hakemler de belli oldu.

'ın 'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.

AVRUPA LİGİ MAÇLARININ HAKEMLERİ

Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger'e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00'te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 13:56
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