Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, oyun olarak taraftarlarını memnun edemedi. Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasına çevrilirken, Fatih Terim bir yandan da ara transfer dönemini düşünüyor. Ocak ayında büyük bir operasyon yapmayı planlayan Terim'i bir yandan da Diagne korkusu sardı...

4 Kasım 2019 Pazartesi 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





