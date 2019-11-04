Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, oyun olarak taraftarlarını memnun edemedi. Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasına çevrilirken, Fatih Terim bir yandan da ara transfer dönemini düşünüyor. Ocak ayında büyük bir operasyon yapmayı planlayan Terim'i bir yandan da Diagne korkusu sardı...
4 Kasım 2019 Pazartesi 12:42
Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gözünü ocak ayına çevirdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!

Sarı-Kırmızılılarda, ara transfer döneminde büyük bir transfer operasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından yaptığı açıklamada, ocak ayında büyük değişikliklerin olacağını belirtmişti.

Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!

Ancak Galatasaray'da işler, ara transfer döneminde istenildiği gibi gitmeyebilir.

Galatasaray'da Fatih Terim'i Diagne korkusu sardı!

Oyuncu transfer edebilmek için bonservis gelirine ihtiyaç duyan Galatasaray'da, Diagne korkusu yaşanıyor...

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