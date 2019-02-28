Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
28 Şubat 2019, Perşembe
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Adı 'la anılıyordu! bırakıldı

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı

'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'da kaleci , bırakıldı.

'la deplasmanda oynanan son maçta sakatlığı gerekçesiyle son anda kadrodan çıkartılıp forma giymeyen 32 yaşındaki file bekçisi bırakıldı. , U21 takımla antrenmanlara çıkıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih'in Galatasaray'la söz kestiği iddia edilmişti. İsmi sezon başında ve devre arasında da Galatasaray'la anılan ancak transferine yönetimin izin vermediği file bekçisi, geçen sezon Ziraat maçlarında kaleyi Milan Lukac'tan devralıp ardından takımın 1 numarası olmuştu. Fatih'in yerine son Galatasaray deplasmanında bu sezon ilk kez ligde kaleyi koruyan Lukac, 90+4'üncü dakikada yediği hatalı golle takımın mağlubiyetinde başrol oynadı.

Yeşil-siyahlılarla geçen yıl Türkiye Kupası ve 'yı kazanma başarısı gösteren Fatih, "Ben Galatasaray'la hiçbir görüşme yapmadım. Son Galatasaray maçında hafif ağrım olduğu için forma giyemedim. O maçta ben oynasam ve uzatma dakikalarında Lukac yerine o hatayı ben yapsam hain ilan edilirdim. Ancak gerçekten sakatlığım nedeniyle oynayamadım" dedi.

  1. 28.02.2019
  2. Güncelleme: 28.02.2019 16:38
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