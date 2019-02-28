Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı bırakıldı.
Galatasaray'la deplasmanda oynanan son maçta sakatlığı gerekçesiyle son anda kadrodan çıkartılıp forma giymeyen 32 yaşındaki file bekçisi kadro dışı bırakıldı. Fatih Öztürk, U21 takımla antrenmanlara çıkıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih'in Galatasaray'la söz kestiği iddia edilmişti. İsmi sezon başında ve devre arasında da Galatasaray'la anılan ancak transferine yönetimin izin vermediği file bekçisi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Milan Lukac'tan devralıp ardından takımın 1 numarası olmuştu. Fatih'in yerine son Galatasaray deplasmanında bu sezon ilk kez ligde kaleyi koruyan Lukac, 90+4'üncü dakikada yediği hatalı golle takımın mağlubiyetinde başrol oynadı.
Yeşil-siyahlılarla geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösteren Fatih, "Ben Galatasaray'la hiçbir görüşme yapmadım. Son Galatasaray maçında hafif ağrım olduğu için forma giyemedim. O maçta ben oynasam ve uzatma dakikalarında Lukac yerine o hatayı ben yapsam hain ilan edilirdim. Ancak gerçekten sakatlığım nedeniyle oynayamadım" dedi.
- 28.02.2019
- Güncelleme: 28.02.2019 16:38
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 81
Yorum
antigs gs nin 1. golü golse bu da gol
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 81
Yorum
HATAYSPOR Neden GS nin ilk attığı golde el varmı sorgulanmıyor da direk kamerasından topun tamamı geçmediği görüntüyü değil top havadaki görüntü göster
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Öz eleştiri vakti
Toplam 5
Yorum
baksoy Takımın futbolcuya ihtiyacı var iken OLCAY niye af edilmiyor kulübümü sattı lütfen bir açıklama yapın bizi de rahatlatın ?
Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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