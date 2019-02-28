Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme yeniledi. Sarı kırmızılı yöneticiler, Terim'in avukatıyla bir araya geldi ve her konuda anlaşma sağlandı. Galatasaray ile 2024 Mayıs ayına kadar sözleşme uzatan Fatih Terim'in kazanacağı para da belli oldu. İşte detaylar...
28 Şubat 2019 Perşembe 10:44
Güncelleme: 28.02.2019 10:57
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Galatasaray, halen TFF resmi sitesinde bitiş tarihi Mayıs 2019 olarak gözüken Terim'in sözleşmesini uzatıp ortadaki soru işaretleri ve endişeleri tarihe gömdü.
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Ekim ayında prensip anlaşmasına varılan ve boş sözleşmeye imza atan Fatih Terim'in yeni kontratı resmiyete döküldü.