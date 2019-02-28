Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza! - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme yeniledi. Sarı kırmızılı yöneticiler, Terim'in avukatıyla bir araya geldi ve her konuda anlaşma sağlandı. Galatasaray ile 2024 Mayıs ayına kadar sözleşme uzatan Fatih Terim'in kazanacağı para da belli oldu. İşte detaylar...

28 Şubat 2019 Perşembe 10:44 Güncelleme: 28.02.2019 10:57
Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!

Galatasaray, halen TFF resmi sitesinde bitiş tarihi Mayıs 2019 olarak gözüken Terim'in sözleşmesini uzatıp ortadaki soru işaretleri ve endişeleri tarihe gömdü.

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Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!

Ekim ayında prensip anlaşmasına varılan ve boş sözleşmeye imza atan Fatih Terim'in yeni kontratı resmiyete döküldü.

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Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Terim'in 2024 Mayıs ayına kadar olan yeni sözleşmesini Mart ayının ilk haftasında TFF'ye resmen iletecek.

Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!

Sarı kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta, Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile bir araya geldi.

Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza!

Ve Terim'in 5 yıllık sözleşmesi tüm detayları ile bu zirvede hazırlandı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'dan herhangi bir talepte bulunmayıp görüşmede de kendi değil avukatı Epözdemir yer aldı.

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