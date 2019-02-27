Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı! - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Maçtan 4-2 mağlup ayrılan Galatasaray, deplasman golü kuralıyla yarı finale yükseldi. Maç sonunda yapılan açıklamalar şu şekilde;
27 Şubat 2019 Çarşamba 16:58 Güncelleme: 27.02.2019 17:11
Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Emre Taşdemir (Galatasaray):

Benim biraz zamana ihtiyacım var. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Her geçen gün üstüne biraz daha koyuyorum.

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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Gökhan Karadeniz (Hatayspor):

Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı oynadık. İlk maç 2-0 bitmişti, Galatasaray'a karşı geri dönmek kolay değildi.

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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şehrimiz adına mutluyum, müthiş anılar bıraktık onlara.

Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

İlk penaltı golümden sonra takım ateşlendi. İçeride baskılı ve iyi oynayan bir takımız biz. Tarif edilemez duygular...

Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor):

İkinci yarıya aslında iyi başlamıştık ama golü yediğimizde herkes bittiğini sandı.

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