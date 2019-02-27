Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!
Emre Taşdemir (Galatasaray):
Benim biraz zamana ihtiyacım var. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Her geçen gün üstüne biraz daha koyuyorum.
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Gökhan Karadeniz (Hatayspor):
Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı oynadık. İlk maç 2-0 bitmişti, Galatasaray'a karşı geri dönmek kolay değildi.
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Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor):
İkinci yarıya aslında iyi başlamıştık ama golü yediğimizde herkes bittiğini sandı.
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