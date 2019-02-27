Galatasaray'ın Hatayspor'a attığı gole VAR incelemesi! İşte o pozisyon
Hatayspor - Galatasaray maçının 20. dakikasında sarı kırmızılı ekip Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçerken gol öncesi asisti yapan Emre Taşdemir'in topu eliyle alıp almadığına karar vermek üzere Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Uğurlu orta noktayı gösterdi.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray 20. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Gol kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem tarafından VAR'da pozisyonu tekrar izlemesi istendi. Golün asistini yapan Emre Taşdemir'in meşin yuvarlağı eliyle alıp almadığına karar vermek için VAR'a giden hakem Uğurlu inceleme sonrası orta noktayı gösterdi.
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