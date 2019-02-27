Hatayspor - Galatasaray maçına yoğun ilgi!
Futbolseverler, Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçına yoğun ilgi gösterdi. Hataylı futbolseverler maçı izlemek için stadın çevresinde yer alan binaların çatılarına çıktı.
Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. İlk maçı 2-0 kazanan sarı kırmızılılar, rövanş mücadelesi için ilk kez Hatay'a geldi.
BİLETLER TÜKENDİ
Hatay'da büyük bir coşkuyla karşılanan Galatasaray'a ilgi yoğundu. Maç için bilet bulamayan Hataylılar stat çevresinde yer alan binaların balkon ve çatılarına çıktı.
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