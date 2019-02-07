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Galatasaray 2-0 Hatayspor | Maç Özeti
07 Şubat 2019, Perşembe 12:00
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
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