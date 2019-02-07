 BİZE ULAŞIN

Galatasaray 2-0 Hatayspor | Maç Özeti

07 Şubat 2019, Perşembe 12:00

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER
Özet Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Göztepe | Maç Özeti
Özet Galatasaray 2-0 Hatayspor | Maç Özeti
Goller Galatasaray 2-0 Hatayspor
Su şişesi kalecinin kafasına isabet etti | İZLEYİN
Goller Galatasaray 1-0 Hatayspor
Goller Yeni Malatyaspor 1-0 Göztepe
Özet Trabzonspor 0-0 Ümraniyespor | Maç Özeti
Özet Galatasaray 4-1 Boluspor | Maç özeti
Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması
Goller Galatasaray 4-1 Boluspor
Goller Galatasaray 4-0 Boluspor