Son dakika... Galatasaray'dan flaş açıklama! TFF... 
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Son dakika... 'dan flaş açıklama! ...

Son dakika... Galatasaray'dan flaş açıklama! TFF...

, maçının saatinin değiştirilmediğini açıkladı. Peki, Erzurumspor Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? İşte Galatasaray'ın konuya dair yaptığı açıklama ve ayrıntılar...

, maçının daha önce belirlendiği gibi pazar günü 19.00'da oynanacağını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekip, taleplerinin yayıncı kuruluş ve ev sahibi tarafından kabul görmediğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 18:03
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