İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Hatayspor'a konuk oldu. Hatayspor'un 4-2 galip geldiği karşılaşmada 'VAR' kararları çok tatışıldı. Ev sahibi ekibin 4. golünde yan hakem topun aut çizgisini geçtiğini belirtip kale vuruşunu göstermişti. Ancak 'VAR' kararıyla gol geçerli sayıldı. Sizce karar doğru mu? Yorum bölümüne görüşlerinizi yazabilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçı 2-0 kazanan sarı kırmızılar, deplasmanda atılan gol avantajıyla yarı finale çıkmayı başardı. Tartışmalı pozisyonlara da sahne olan mücadelede özellikle son bölümlerde tansiyon arttı.
Maçın 85. dakikasında Hatayspor, bulduğu ilginç golle farkı 2'ye çıkardı. Genç kaleci İsmail Çipe, Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti. Yardımcı hakem Serkan Çimen topun auttan çevrildiğini belirten bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından incelenen pozisyon sonrasında golün geçerli olduğu kararı çıktı.
Sizce verilen karar doğru mu? Yorum bölümüne görüşlerinizi yazabilirsiniz.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 18:16
- İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
erkan atmaca bence de gol geçerli..
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
HASAN ACAR BU HAKELERE GÖZLÜK DEĞİL BÜYÜTEÇ VERİN
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Topun aut çizgisini geçtiği çok net görülüyor.Fakat hakemler bunu hep yapıyor.
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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