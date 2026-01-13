CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Hamburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve yukarıya doğru çıkmayı hedefleyen Hamburg, 16 puanla 13. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Bayer Leverkusen ise 29 puanla 4. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Hamburg-Bayer Leverkusen maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 13:58
Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 17. hafta mücadelesinde Hamburg, güçlü rakibi Bayer Leverkusen'i konuk etmeye hazırlanıyor. Küme hattından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmak isteyen Hamburg, 16 puanla bulunduğu 13. sıradan çıkış arıyor. Deplasmanda hata yapmak istemeyen Bayer Leverkusen ise 29 puanla yer aldığı 4. basamaktaki konumunu koruyup zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında oynanacak Hamburg-Bayer Leverkusen maçı 13 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg Arena'da oynanacak Hamburg-Bayer Leverkusen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

