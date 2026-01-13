Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'da 17. hafta mücadelesinde Hamburg, güçlü rakibi Bayer Leverkusen'i konuk etmeye hazırlanıyor. Küme hattından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmak isteyen Hamburg, 16 puanla bulunduğu 13. sıradan çıkış arıyor. Deplasmanda hata yapmak istemeyen Bayer Leverkusen ise 29 puanla yer aldığı 4. basamaktaki konumunu koruyup zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Peki, Hamburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında oynanacak Hamburg-Bayer Leverkusen maçı 13 Ocak Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

HAMBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg Arena'da oynanacak Hamburg-Bayer Leverkusen maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.