Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fofana istatistikleri

Güçlü fiziği ve atletik oyun tarzıyla modern futbolun öne çıkan orta saha oyuncularından biri olan Youssouf Fofana, son dönemde adının Türk kulüpleriyle anılmasıyla yeniden gündeme geldi. Sahadaki enerjisiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu hakkında, yaşı, memleketi ve futbol geçmişi gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Youssouf Fofana istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...