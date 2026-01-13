Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. Dev turnuvada A Grubu 2. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Boluspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir'in ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Doğan, Duarte, Opoku, Ebosele, Operi, Berat, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Bertuğ

Boluspor: Bartu, Kouagba, Harun, Can Arda, Lima, Lico, Devran, Arda, Balbudia, Alptekin, Rasheed

ASpor CANLI YAYIN

RAMS BAŞAKŞEHİR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Boluspor maçı TSİ 15.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.