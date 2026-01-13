Inter'de Hakan Çalhanoğlu üzüntüsü! Sakatlığı...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Inter'in yıldız isimlerinden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan devi, resmi sosyal medya hesabından bir sakatlık açıklaması yaptı. Inter'in açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde MR çektirdi. Testler sol soleus kasında bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." İfadeleri yer aldı.