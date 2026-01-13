Inter'de Hakan Çalhanoğlu üzüntüsü! Sakatlığı...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A ekibi Inter'in formasını terleten milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun sakatlık durumu hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 15:32
Inter'in yıldız isimlerinden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan devi, resmi sosyal medya hesabından bir sakatlık açıklaması yaptı. Inter'in açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde MR çektirdi. Testler sol soleus kasında bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." İfadeleri yer aldı.

