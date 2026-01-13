Fenerbahçe'de Lookman imzaya kaldı! Direkt İstanbul'a gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de Ademola Lookman için girişimler devam ediyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldız için yapacağı rekor teklifi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan eski kalecisi Mert Günok'u renklerine bağladı.
Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ademola Lookman olmuştu.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızı transfer etmek için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.
İtalyan basını, Lookman transferiyle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.
Sportmediaset'in haberine göre; Giacomo Raspadori transferi için Atletico Madrid ile anlaşan Atalanta, Ademola Lookman ile yollarını ayırıyor.
Haberde Raspadori transferi sonrası Lookman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı aktarıldı.
30-40 MİLYON EURO ARASI BONSERVİS ÖDENECEK
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30-40 milyon Euro arası bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI SONRASI İSTANBUL'A GELECEK
Nijeryalı oyuncunun 18 Ocak'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası sonrası direkt olarak İstanbul'a geleceği vurgulandı.