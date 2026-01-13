CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Lookman imzaya kaldı! Direkt İstanbul'a gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de Ademola Lookman için girişimler devam ediyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldız için yapacağı rekor teklifi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 14:59
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan eski kalecisi Mert Günok'u renklerine bağladı.

Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ademola Lookman olmuştu.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızı transfer etmek için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.

İtalyan basını, Lookman transferiyle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

Sportmediaset'in haberine göre; Giacomo Raspadori transferi için Atletico Madrid ile anlaşan Atalanta, Ademola Lookman ile yollarını ayırıyor.

Haberde Raspadori transferi sonrası Lookman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı aktarıldı.

30-40 MİLYON EURO ARASI BONSERVİS ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30-40 milyon Euro arası bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
