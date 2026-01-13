İkas Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi resmen başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İkas Eyüpspor, kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 14:45
Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eyüpspor son olarak kulüpte yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

İŞTE EYÜPSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

