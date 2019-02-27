Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi
Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona erecek üç futbolcusuyla yeni sözleşme imzalayacak.
27 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
Güncelleme: 27.02.2019 19:23
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Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu parolasıyla sezona devam eden Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı.
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Yeni sezon kampı öncesi tüm transferlerini bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın adı Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Meksikalı orta saha Hector Herrera ve Fatih Terim'in sezon başında da istediği Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet ile anılıyor.
Dış transfer atağa kalkan Cimbom, iç transfer çalışmalarına da hız verdi.