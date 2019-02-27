Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezon kampı öncesi tüm transferlerini bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın adı Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Meksikalı orta saha Hector Herrera ve Fatih Terim'in sezon başında da istediği Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet ile anılıyor.