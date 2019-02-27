Hatayspor taraftarlarından Fatih Terim'e şok tepki

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçı 2-0 kazanan sarı kırmızılar, deplasmanda atılan gol avantajıyla yarı finale çıkmayı başardı. Maçın ardından Hatayspor taraftarları Fatih Terim'i tribüne çağırdı ve "Kebapçı Selo” diye tezahüratlarda bulundu.