Hatayspor taraftarlarından Fatih Terim'e şok tepki
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçı 2-0 kazanan sarı kırmızılar, deplasmanda atılan gol avantajıyla yarı finale çıkmayı başardı. Maçın ardından Hatayspor taraftarları Fatih Terim'i tribüne çağırdı ve "Kebapçı Selo” diye tezahüratlarda bulundu.
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