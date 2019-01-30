Fatih Terim'den transfer sözleri

Aslan'da dünkü kupa maçı sonrası gözler teknik direktör Fatih Terim'deydi. Taraftarların günlerdir gece-gündüz nöbet tuttuğu forvet transferi soruldu. İmparator, A Spor'dan açıkladı. Deneyimli hoca "Forvet transferinde ümit var. Herkes sabretsin. Son düzlüğe güzel düşüncelerle giriyoruz. Pazar gecesi yaptığımız toplantıdan sonra hep beraber daha sert, sırt sırta çalışıyoruz. Gerek başkanımız gerek Abdurrahim Albayrak'ın müthiş eforu var. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. Galatasaray'a 'almak için' kimseyi aldırmayız. İşler bittikten sonra teşekkür zinciri olacak. Galatasaray'da başkanlık sistemi var. Her an başkanın ağzından 'Şununla anlaştık' duyabiliriz" dedi.



MUĞDAT: HOCAM SEVİNEYİM Mİ!



Aslan'a sezon başında transfer olan Muğdat Çelik daha önce Keçiörengücü ve Boluspor ile oynanan ilk maçta ağları sarsmıştı. İkisi de ofsayta takılmıştı. Muğdat dün ilk golünü attı, ilk asistini yaptı. Maç bitiminde "Golden sonra hakeme gittim, 'Hocam sevineyim mi' diye sordum. Ancak kendi attığım golden çok Yunus'un hat-trick ydapmasına sevindim" ifadelerini kullandı.



TARAFTAR YİNE 'FORVET' İSTEDİ



Galatasaray taraftarı hafta içi olmasına rağmen Boluspor maçına ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'na giden sarı-kırmızılıların gündeminde bir türlü gerçekleşmeyen forvet transferi yaptı. Tribünlerden "Abdurrahim forvetler nerede", "Forvet istiyoruz" tezahüratları yükseldi. Cezası sonrası ilk defa iç sahada maça çıkan Fatih Terim'e de "Ölene kadar seninleyiz" diye bağırıldı.