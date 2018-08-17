Galatasaray, Göztepe'ye hazırlanıyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , 'ye hazırlanıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'ye hazırlanıyor

    , 'in ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Bugün Almanya'dan dönen ve sağlık kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından ayağındaki ağrılarının devam ettiğini öne süren , antrenmanda yer almadı.

    Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

    1. 17.8.2018 19:48
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