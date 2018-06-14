Alex Telles paylaşılamıyor – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    paylaşılamıyor

    Alex Telles paylaşılamıyor

    'ın eski yıldızı 'e, ve 'nin ardından 'nin de talip olduğu öğrenildi.

    Portekiz Ligi ekiplerinden Porto ile başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı sol bek , dev kulüplerin transfer listesine girmeye devam ediyor.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre geride bıraktığımız sezon çıktığı 45 maçta 24 gol üzerinde direkt etki eden Brezilyalı futbolcu, Saint-Germain'in hedefinde.

    Layvin Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren yönetiminin, 25 yaşındaki Telles için ısrarcı olduğu ifade edildi.

    1. 14.6.2018 14:28
    2. Güncelleme: 14.6.2018 14:29
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