Liverpool - Monaco hazırlık maçı canlı takip et!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, 2026-2027 sezonu öncesi son ciddi sınavında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'yu ağırlıyor. Anfield Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Futbolseverler arama motorlarında "Liverpool - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

LIVERPOOL - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Monaco arasındaki hazırlık karşılaşması 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 16.30'da başlayacak.

LIVERPOOL - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de resmi bir televizyon yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma Liverpool'un resmi yayın platformu LFCTV GO üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TAKIMLARDA SON DURUM VE HAZIRLIK PERFORMANSLARI

Liverpool

Geçen hafta Leeds United'a karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda yapılan rotasyonların ardından sahadan 4-2 mağlup ayrılan Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola dönemi ilk yenilgisini aldı. 23 Ağustos'ta Newcastle United maçıyla lige başlayacak olan Kırmızılar'da kadro yapılandırması ve Mohamed Salah gibi kilit isimlerin yerinin doldurulması çalışmaları sürüyor.

Monaco

Fransa temsilcisi ise Perşembe günü oynadığı hazırlık maçında İspanyol ekibi Getafe'yi 1-0 mağlup ederek moral depoladı.

LIVERPOOL - MONACO MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ-TIKLA

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool muhtemel 11: Alisson, Scanlon, Ndiaye, Van Dijk, Kerkez, Nyoni, Szoboszlai, Munoz, Wirtz, Ngumoha, Isak

Monaco muhtemel 11: Hradecky, Vanderson, Sane, Dier, Nazinho, Camara, Cabral, Abline, Golovin, Detourbet, Bieret