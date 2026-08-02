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Haberler Futbol FIFA'dan geri adım

FIFA'dan geri adım

İnfantino, Dünya Kupası başta olmak üzere FIFA organizasyonlarının ticari faaliyetlerini yeni bir şirket çatısı altında toplamayı amaçlayan FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
FIFA'dan geri adım

Dünya futbolunun patronu FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini gündeme getirmiş, bağlı konfederasyonlar ise bu karara tepki göstermişti. Bunun yanı sıra UEFA bu projenin gerçekleşmesi halinde FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacaklarını açıklamıştı. Gelen tepkilerin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu. Üye konfederasyonların çoğunluğunun desteğiyle futbolu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten İnfantino, "Amacımız her zaman futbolu birleştirmek ve geliştirmekti; bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Bu nedenle söz konusu teklif hayata geçirilmeyecektir. Bundan sonraki süreçte niyetim, önümüzdeki günler ve haftalarda oyunumuzun ortak çıkarları doğrultusunda tüm ilgili tarafları yeniden bir araya getirmek ve özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkelerde futbolu geliştirmeye devam etmektir" şeklinde konuştu.

FIFA Başkanı İnfantino, UEFA'nın rest çekmesinin ardından projeden vazgeçtiklerini açıkladı.

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