Franco Baresi hayatını kaybetti

Futbolseverler, Franco Baresi'nin vefatıyla sarsıldı. AC Milan'ın efsane isimlerinden Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Baresi, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerinde sadece AC Milan forması giymişti. Serie A ekibi, eski futbolcunun vefatına ilişkin yayınladığı mesajda, "Milan, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek teşkil eden kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi, sonsuza dek kulübün ayrılmaz ve temel bir parçası olarak kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

Baresi'nin kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde:

- 6 Serie A şampiyonluğu

- 4 İtalya Süper Kupası;

- 3 Şampiyonlar Ligi

- 2 UEFA Süper Kupası

- 2 Kıtalararası Kupa

- 1 Dünya Kupası