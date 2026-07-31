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Haberler Futbol Franco Baresi hayatını kaybetti

Franco Baresi hayatını kaybetti

AC Milan'ın ve İtalyan futbolunun efsane ismi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 09:03
Franco Baresi hayatını kaybetti

Futbolseverler, Franco Baresi'nin vefatıyla sarsıldı. AC Milan'ın efsane isimlerinden Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Baresi, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerinde sadece AC Milan forması giymişti. Serie A ekibi, eski futbolcunun vefatına ilişkin yayınladığı mesajda, "Milan, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek teşkil eden kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi, sonsuza dek kulübün ayrılmaz ve temel bir parçası olarak kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

Baresi'nin kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde:

- 6 Serie A şampiyonluğu

- 4 İtalya Süper Kupası;

- 3 Şampiyonlar Ligi

- 2 UEFA Süper Kupası

- 2 Kıtalararası Kupa

- 1 Dünya Kupası

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