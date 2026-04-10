TFF'den Polis Haftası paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi kanalları üzerinden yayınladığı bir mesajla Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılını kutladı. TFF tarafından yapılan paylaşımda, "Can ve mal güvenliğimizi korumak, toplumumuzun huzur ve güvenini sağlamak için gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 181. Kuruluş Yıl Dönümü ile Polis Haftası'nı kutluyoruz. Sadece güvenliğimizi sağlamakla kalmayıp milletimizin huzur içinde yaşamasının teminatı olan polislerimize kutsal görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen tüm polislerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

