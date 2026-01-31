Fatih Terim için çarpıcı iddia! Kulübeye geri dönüyor

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

A Spor'da yer alan habere göre 72 yaşındaki teknik direktörün, eski takımına geri dönebileceği öne sürüldü. Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın Fatih Terim'i yeniden göreve getirmek istediği belirtildi.

Al Shabab'ın mevcut teknik direktörüyle yollarını ayırması halinde Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planladığı vurgulandı.

KARİYERİ ZAFERLERLE DOLU!

Fatih Terim kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.