CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova maçlarının kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova maçlarının kadrosu belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakalarını 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-off'ta Kosova ile karşılaşacağı maçların kadrosu açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 19:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova maçlarının kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre 17 Ekim Cuma günü Riva'da toplanacak milliler, 22 Ekim'e kadar hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. 22 Ekim Çarşamba günü Priştina'ya gidecek ay-yıldızlı takım, ertesi gün maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda resmi antrenmanını gerçekleştirecek. 24 Ekim Cuma günü saat 17.00'de ise Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Kosova ile Fadil Vokrri Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Milliler, ertesi sabah yurda dönecek ve Riva'da rövanş maçının hazırlıklarına başlayacak. 26 Ekim Pazar günü İzmir'e gidecek kafile, ertesi gün maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda resmi idmanını yapacak. 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de Türkiye-Kosova rövanş mücadelesi oynanacak. İki maçın sonunda rakibini eleyen takım, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Arsavev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Arsavev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

Betis’te Amrabat seferberliği!
Kenan ve Arda son 25'e kaldı!
DİĞER
Arda Güler, Real Madrid'e transferindeki perde arkası detayı anlattı! Mesut Özil benzetmelerine yanıt verdi...
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı!
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aliağa Avrupa'ya galibiyetle başladı! Aliağa Avrupa'ya galibiyetle başladı! 20:22
Trabzonspor'da Rizespor mesaisi! Trabzonspor'da Rizespor mesaisi! 19:54
Russell Westbrook Sacramento Kings'de! Russell Westbrook Sacramento Kings'de! 19:43
Kosova maçlarının kadrosu belli oldu Kosova maçlarının kadrosu belli oldu 19:38
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 19:36
FIBA'dan Britanya'ya men FIBA'dan Britanya'ya men 19:14
Daha Eski
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 19:09
Sarıyer'de Servet Çetin dönemi! Sarıyer'de Servet Çetin dönemi! 18:15
Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu! Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu! 17:45
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 17:43
F.Bahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor F.Bahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor 17:29
Çekya'da flaş karar! Ivan Hasek... Çekya'da flaş karar! Ivan Hasek... 17:14