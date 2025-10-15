A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova maçlarının kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre 17 Ekim Cuma günü Riva'da toplanacak milliler, 22 Ekim'e kadar hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. 22 Ekim Çarşamba günü Priştina'ya gidecek ay-yıldızlı takım, ertesi gün maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda resmi antrenmanını gerçekleştirecek. 24 Ekim Cuma günü saat 17.00'de ise Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Kosova ile Fadil Vokrri Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Milliler, ertesi sabah yurda dönecek ve Riva'da rövanş maçının hazırlıklarına başlayacak. 26 Ekim Pazar günü İzmir'e gidecek kafile, ertesi gün maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda resmi idmanını yapacak. 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de Türkiye-Kosova rövanş mücadelesi oynanacak. İki maçın sonunda rakibini eleyen takım, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Arsavev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Arsavev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)