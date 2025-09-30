Efsaneden Filistin’e destek

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu. Efsane golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulundu. Cantona forma satışında elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını belirtti.