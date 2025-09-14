CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Messi'nin panenka denemesi fiyaskoyla sonuçlandı!



MLS’in 30. haftasında Charlotte FC deplasmanına konuk olan Inter Miami'de Lionel Messi'nin kaçırdığı panenka penaltısı büyük gündem oldu. İşte o penaltı vuruşu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 12:00


MLS'in 30. haftasında Inter Miami, deplasmanda Charlotte FC'ye konuk oldu. Mücadeleye damga vuran an ise Lionel Messi'nin kaçırdığı penaltı oldu.

32. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Arjantinli süperstar, kaleci Kristijan Kahlina'yı yanıltmak için panenka vuruşunu denedi. Ancak Kahlina, köşeyi tahmin edip topu rahatlıkla kontrol etti. Messi'nin başarısız denemesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Inter Miami adına büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Kaçan penaltının ardından Charlotte FC iki dakika içinde golü buldu ve öne geçti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında farkı açarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İŞTE O ANLAR

