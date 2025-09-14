Messi’nin panenka denemesi fiyaskoyla sonuçlandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MLS'in 30. haftasında Inter Miami, deplasmanda Charlotte FC'ye konuk oldu. Mücadeleye damga vuran an ise Lionel Messi'nin kaçırdığı penaltı oldu.

32. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Arjantinli süperstar, kaleci Kristijan Kahlina'yı yanıltmak için panenka vuruşunu denedi. Ancak Kahlina, köşeyi tahmin edip topu rahatlıkla kontrol etti. Messi'nin başarısız denemesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Inter Miami adına büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Kaçan penaltının ardından Charlotte FC iki dakika içinde golü buldu ve öne geçti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında farkı açarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İŞTE O ANLAR