Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Gökhan Sazdağı; tekniği, oyun görüşü ve birçok mevkide oynaması ile gündem olmayı sürdürüyor. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen deneyimli futbolcu, kritik maçlarda önemli başarılara imza atarken, "Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi mevki? ve Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı?" gibi sorular gündem olmaya devam ediyor. İşte, Gökhan Sazdağı istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 10:49
Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

Süper Lig'in öne çıkan futbolcularından Gökhan Sazdağı, sahip olduğu teknik beceriler, oyun zekâsı ve çok yönlülüğüyle adından sıkça söz ettiriyor. Farklı mevkilerde görev alabilmesiyle takımlarına büyük avantaj sağlayan tecrübeli oyuncu, kritik anlarda sahneye çıkarak önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Peki, Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Detaylar haberimizde...

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

GÖKHAN SAZDAĞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gökhan Sazdağı 20 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Gökhan Sazdağı 30 yaşında.

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

GÖKHAN SAZDAĞI HANGİ MEVKİ?

Modern futbolun dinamiklerini sahaya yansıtmayı başaran Gökhan Sazdağı sağ bek mevkisinde oynuyor. Deneyimli futbolcu ayrıca sol kanat ve santrafor bölgelerinde de forma giyiyor.

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

GÖKHAN SAZDAĞI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Gökhan Sazdağı'nın oynadığı takımlar şunlar:

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

2013-2015 Fenerbahçe
2013-2014 Turgutluspor (Kiralık)
2014-2015 Manisaspor (Kiralık)
2015-2017 Gaziantep FK
2017 Manisaspor (Kiralık)
2017 Fatih Karagümrük
2018 Hatayspor
2018-2019 Adanaspor
2019-2021 Boluspor
2021 - Kayserispor

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

GÖKHAN SAZDAĞI İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 354 maça çıkan Gökhan Sazdağı'nın istatistikleri şu şekilde:

-354 maç
-43 gol
-39 asist

Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

GÖKHAN SAZDAĞI PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Gökhan Sazdağı'nın piyasa değeri 1,20 milyon euro.

