Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Gökhan Sazdağı istatistikleri...

Süper Lig'in öne çıkan futbolcularından Gökhan Sazdağı, sahip olduğu teknik beceriler, oyun zekâsı ve çok yönlülüğüyle adından sıkça söz ettiriyor. Farklı mevkilerde görev alabilmesiyle takımlarına büyük avantaj sağlayan tecrübeli oyuncu, kritik anlarda sahneye çıkarak önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Peki, Gökhan Sazdağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Detaylar haberimizde...
GÖKHAN SAZDAĞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Gökhan Sazdağı 20 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Gökhan Sazdağı 30 yaşında.
GÖKHAN SAZDAĞI HANGİ MEVKİ?
Modern futbolun dinamiklerini sahaya yansıtmayı başaran Gökhan Sazdağı sağ bek mevkisinde oynuyor. Deneyimli futbolcu ayrıca sol kanat ve santrafor bölgelerinde de forma giyiyor.
