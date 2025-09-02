Bugünkü maçlar 2 Eylül 2025 Salı | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)

15.00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor

15.00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK

15.00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)

20.00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor

