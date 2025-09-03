Bugünkü maçlar 3 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur

14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor (A Spor)

15.00 1074 Çankırıspor-Ankara Demirspor

15.00 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan

15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor

15.00 Alanya 1221 FSK-Muğlaspor

15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK

15.00 Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor

15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi

15.00 Bayburt Özel İdare Spor-Giresunspor

15.00 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ

15.00 Dersimspor-Adanaspor

15.00 Diyarbekir Spor-Bitlis Özgüzeldere

15.00 Edirnespor-Somaspor

15.00 Erbaaspor-Tokat Belediyesi Plevnespor

15.00 Etimesgut Spor-Karadeniz Ereğli Belediye

15.00 Güzide Gebze Spor-Bulvarspor

15.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

15.00 Kahta 02 Spor-İskenderunspor

15.00 Kestel Belediyespor-Uşak Spor

15.00 Kurtalanspor-Şanlıurfaspor

15.00 Kırklarelispor-Galata SK

15.00 Muş Spor-Şırnak Petrolspor

15.00 Malatya Yeşilyurt Spor-Yeni Malatyaspor

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor

15.00 Çayelispor-Şiran Yıldızspor

15.00 İnegölspor-Ezinespor

15.00 İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

16.30 Sinopspor-Orduspor 1967 (A Spor)

19.00 Bornova 1877-Afyonspor

19.00 Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor

19.00 Fethiyespor-Efeler 09 Spor

19.00 Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor

20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor (A Spor)

