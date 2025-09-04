CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 4 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 4 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 07:30
Bugünkü maçlar 4 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)

16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)

19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963

21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)

21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda

21.45 Slovakya-Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya-Malta

21.45 Hollanda-Polonya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17.00 Kazakistan-Galler

21.45 Lihtenştayn-Belçika

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu

19.00 Angola-Libya

19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları

22.00 Kamerun-Esvatini

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu

22.00 Cezayir-Botsvana

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi

22.00 Tunus-Liberya

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu

16.00 Çad-Gana

19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti

22.00 Mali-Komorlar

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

