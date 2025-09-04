Bugünkü maçlar 4 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
4 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur
14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)
16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)
21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21.45 Slovakya-Almanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19.00 Litvanya-Malta
21.45 Hollanda-Polonya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
17.00 Kazakistan-Galler
21.45 Lihtenştayn-Belçika
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu
19.00 Angola-Libya
19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları
22.00 Kamerun-Esvatini
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu
22.00 Cezayir-Botsvana
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu
19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi
22.00 Tunus-Liberya
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu
16.00 Çad-Gana
19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
22.00 Mali-Komorlar
