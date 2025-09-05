Bugünkü maçlar 5 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu
21.45 İsviçre-Kosova
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu
21.45 Danimarka-İskoçya
21.45 Yunanistan-Belarus
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
21.45 İzlanda-Azerbaycan
21.45 Ukrayna-Fransa
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu
21.45 İtalya-Estonya
21.45 Moldova-İsrail
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu
21.45 Faroe Adaları-Hırvatistan
21.45 Karadağ-Çekya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
19.00 Cibuti-Burkina Faso
22.00 Mısır-Etiyopya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu
15.00 Güney Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
22.00 Senegal-Sudan
22.00 Moritanya-Togo
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
19.00 Lesotho-Güney Afrika
19.00 Benin-Zimbabve
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu
19.00 Kongo-Tanzanya
22.00 Fas-Nijer
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu
16.00 Kenya-Gambiya
22.00 Fildişi Sahili-Burundi
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu
15.00 Somali-Gine
19.00 Uganda-Mozambik
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu
16.00 Nambiya-Malavi
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...