Bugünkü maçlar 5 Eylül 2025 Cuma | Bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Eylül Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 07:58
BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu

21.45 Slovenya-İsveç

21.45 İsviçre-Kosova

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu

21.45 Danimarka-İskoçya

21.45 Yunanistan-Belarus

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

21.45 İzlanda-Azerbaycan

21.45 Ukrayna-Fransa

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu

21.45 İtalya-Estonya

21.45 Moldova-İsrail

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu

21.45 Faroe Adaları-Hırvatistan

21.45 Karadağ-Çekya

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

19.00 Cibuti-Burkina Faso

22.00 Mısır-Etiyopya

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu

15.00 Güney Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

22.00 Senegal-Sudan

22.00 Moritanya-Togo

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

19.00 Lesotho-Güney Afrika

19.00 Benin-Zimbabve

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu

19.00 Kongo-Tanzanya

22.00 Fas-Nijer

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu

16.00 Kenya-Gambiya

22.00 Fildişi Sahili-Burundi

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu

15.00 Somali-Gine

19.00 Uganda-Mozambik

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

16.00 Nambiya-Malavi

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

