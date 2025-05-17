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Haberler Futbol Braga 1-1 Benfica | MAÇ SONUCU-ÖZET

Braga 1-1 Benfica | MAÇ SONUCU-ÖZET

Portekiz Süper Ligi'nin son haftasında Braga deplasmanına şampiyonluk ümidi ile çıkan Benfica, mücadeleden 1-1 beraberlik ile ayrılarak kupayı Sporting CP'ye kaptırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:09
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Braga 1-1 Benfica | MAÇ SONUCU-ÖZET

Portekiz Süper Ligi'nin son haftasında Benfica, şampiyonluk için Braga deplasmanına çıktı. Ezeli rakibi Sporting CP'yi geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada yenemeyen ve sahaya, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibinin mağlubiyet alması ümidiyle çıkan Benfica, Braga'da aldığı beraberlik ile yıkıldı.

24. dakikada ev sahibi ekip, Rodrigo Zalazar ile kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve 1-0 öne geçti.

63. dakikada Vangelis Pavlidis ile eşitliği yakalayan Benfica, mücadeleden galip ayrılmayı başaramadı.

Sporting CP'nin V. Guimaraes deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmasıyla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, şampiyonluk hayallerini sonraki sezona erteledi.

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