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Haberler Futbol Sporting 2-0 Vitoria Guimaraes (MAÇ SONUCU ÖZET) Şampiyon Sporting!

Sporting 2-0 Vitoria Guimaraes (MAÇ SONUCU ÖZET) Şampiyon Sporting!

Portekiz Premier Ligi'nin 34. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Sporting evinde Vitoria Guimaraes'i ağırladı. Yeşil-beyazlılar evinde rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:05
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Sporting 2-0 Vitoria Guimaraes (MAÇ SONUCU ÖZET) Şampiyon Sporting!

Portekiz Premier Ligi'nin 34. ve son haftasında büyük bir heyecan yaşandı.

Sporting, şampiyonluk maçında evinde Vitoria Guimaraes'i konuk etti.

Yeşil-beyazlılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmada Sporting adına gol perdesini 55. dakikada Gonçalves açtı.

82. dakikada ise takımın yıldız ismi Gyökeres skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmadan başka gol sesi ise çıkmadı.

Sporting bu maçın ardından en yakın takipçisi Benfica'nın sahip olduğu 80 puanın önünde 82 puanla lider konumda yer aldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Guimaraes ise 54 puanla 6. sırada bulunuyor.

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