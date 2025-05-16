Al Nassr - Al Taawon maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Taawon maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL TAAWON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al-Nassr: Bento; Ghanam, Simakan, Alawjami, Boushal; Mane, Otavio, Al Sulaiheem, Yahya; Duran, Ronaldo

Al-Taawoun: Atiah; Mahrazi, Girotto, Al-Ahmed, Al Nasser; El Mahdioui, Al Kuwaykibi, Barrow, Fajr, Mandash; Martinez

AL NASSR - AL TAAWON MAÇI CANLI İZLE