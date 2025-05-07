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Haberler Futbol Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Ahli Jeddah ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:43
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Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI JEDDAH - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.25'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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